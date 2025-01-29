Более года девушка провела в неволе в квартире в Белгороде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

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Что известно о похищении украинки с Изюмщины

Правоохранители заочно сообщили о подозрении военнослужащему ВС РФ, который организовал принудительный вывоз жительницы Изюмского района в Белгород, где более года незаконно удерживал её, насиловал и избивал.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, а также нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, весной 2022 года российский военный ворвался в дом, где проживала 21-летняя девушка вместе с семьей.

Угрожая огнестрельным оружием, оккупант насильно отвел её в соседний пустой дом и изнасиловал. Позже он повторил преступление.

Впоследствии захватчик привлек двух своих сообщников с позывными "Ибрагим" и "Мага", которые вывезли девушку в Белгород. Российские военные приказали девушке немедленно собрать вещи и документы, угрожая расправой над её семьей в случае отказа.

На пограничном пункте пропуска "Вериговка" Валуйского района оккупанты заставили её пройти паспортный контроль. Там её передали подозреваемому, который удерживал жертву в квартире в Белгороде более года. Он её систематически насиловал и избивал.

Окна и балкон в помещении были обставлены железными решетками, а двери всегда оставались закрытыми. От постоянного насилия и психологического давления она пыталась совершить самоубийство, выпив борную кислоту.

Девушка смогла вырваться из неволи только после того, как её обидчика задержала военная служба правопорядка России за уклонение от службы.

Сейчас пострадавшая находится в Украине. Досудебное расследование продолжается, им занимается Нацполиция.

Напомним, правоохранители обнаружили видео, на котором российские оккупанты издевались над украинскими военнопленными во время повторного наступления на Харьковскую область в мае 2024 года.