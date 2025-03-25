Ґвалтував та систематично бив: у Харкові судитимуть окупанта, який вивіз українку до Бєлгорода

Дзержинський районний суд міста Харкова розгляне справу російського окупанта, якого звинувачують у викраденні, ґвалтуванні та незаконному утриманні 21-річної мешканки Ізюмщини. Наразі обвинувачений перебуває у розшуку, тому його судитимуть заочно.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про суд над окупантом

Харківська обласна прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування щодо 31-річного російського окупанта. Його підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окупант, який знущався з 21-річної українки / Фото Харківської обласної прокуратури

За даними слідства, російський військовий під час окупації Ізюмщини у 2022 році неодноразово ґвалтував 21-річну дівчину, а згодом організував її насильницьке вивезення до російського Бєлгорода, де тримав у неволі понад рік.

На щастя, дівчині вдалося звільнитися з полону після того, як окупанта затримали за ухилення від військової служби.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку, тому у Дзержинському районному суді Харкова його судитимуть заочно. Окупанту загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.