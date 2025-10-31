Глава СБУ раскрыл количество сожженных российских "Панцирей" в 2025 году

Украинские защитники проводят эффективные операции по уничтожению дорогостоящей вражеской техники, в частности говорится о зенитно-пушечных ракетных комплексах "Панцирь". Более того, Россия не успевает производить достаточно новых систем, тогда как старые горят от ударов Сил обороны Украины.

Об этом на брифинге 31 октября рассказал председатель СБУ Василий Малюк, передает 24 Канал.

Сколько вражеских "Панцирей" уничтожили украинские оборонцы в 2025 году?

Руководитель Службы Безопасности признает, что у противника очень мощная противовоздушная оборона, и именно комплекс "Панцирь" лучше всего противодействует нашим дальнобойным беспилотникам.

Впрочем, даже такие действенные и дорогостоящие военные установки удается уничтожать украинским военным.

С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% процентов "Панцирей". Это сегодня приоритет,

– подчеркнул Василий Малюк.

Справочно: ЗРК "Панцирь" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) наземного базирования, предназначен для ближнего прикрытия объектов от воздушных атак, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БпЛА.

Председатель СБУ отметил, что россияне производят примерно 30 таких установок в год, но темпы их уничтожения существенно превышают объемы производства.

К слову, недавно дроны СБУ поразили ЗРК "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС в оккупированном Крыму.

