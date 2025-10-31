Глава СБУ раскрыл количество сожженных российских "Панцирей" в 2025 году
- С начала года украинские военные уничтожили почти половину вражеских "Панцирей".
- Россия производит примерно 30 "Панцирей" в год.
Украинские защитники проводят эффективные операции по уничтожению дорогостоящей вражеской техники, в частности говорится о зенитно-пушечных ракетных комплексах "Панцирь". Более того, Россия не успевает производить достаточно новых систем, тогда как старые горят от ударов Сил обороны Украины.
Об этом на брифинге 31 октября рассказал председатель СБУ Василий Малюк, передает 24 Канал.
Сколько вражеских "Панцирей" уничтожили украинские оборонцы в 2025 году?
Руководитель Службы Безопасности признает, что у противника очень мощная противовоздушная оборона, и именно комплекс "Панцирь" лучше всего противодействует нашим дальнобойным беспилотникам.
Впрочем, даже такие действенные и дорогостоящие военные установки удается уничтожать украинским военным.
С начала 2025 года по сегодняшний день мы уничтожили 48% процентов "Панцирей". Это сегодня приоритет,
– подчеркнул Василий Малюк.
ЗРК "Панцирь" – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) наземного базирования, предназначен для ближнего прикрытия объектов от воздушных атак, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БпЛА.
Председатель СБУ отметил, что россияне производят примерно 30 таких установок в год, но темпы их уничтожения существенно превышают объемы производства.
К слову, недавно дроны СБУ поразили ЗРК "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС в оккупированном Крыму.
Российская техника пылает от атак Украины: последние новости
Во время брифинга 31 октября стало известно, что позапрошлым летом Украина успешно уничтожила один из трех российских комплексов "Орешник" на полигоне Капустин Яр.
Операцию совместно провели СБУ, ГУР и ВСУ. Председатель СБУ Василий Малюк отметил, что это была тщательно спланированная и результативная спецоперация. По имеющимся данным, в России осталось до шести ракет "Орешника", а сам комплекс могут попытаться разместить в Беларуси.
Кроме того, Силы спецопераций совместно с движением "Черная искра" в сентябре вывели из строя ключевые элементы российской ПВО в Ростовской области. Тогда были уничтожены ЗРК "Бук-М3" и радиолокационная станция "Небо-У", каждая из которых стоит сотни миллионов долларов.