Очільник СБУ розкрив кількість спалених російських "Панцирів" у 2025 році

Українські захисники проводять ефективні операції зі знищення дороговартісної ворожої техніки, зокрема мовиться про зенітно-гарматні ракетні комплекси "Панцир". Більше того, Росія не встигає виробляти достатньо нових систем, тоді як старі горять від ударів Сил оборони України.

Про таке на брифінгу 31 жовтня розповів голова СБУ Василь Малюк, передає 24 Канал.

Скільки ворожих "Панцирів" знищили українські оборонці у 2025 році?

Керівник Служби Безпеки визнає, що в противника дуже потужна протиповітряна оборона, і саме комплекс "Панцир" найкраще протидіє нашим далекобійним безпілотникам.

Втім, навіть такі дієві та дороговартісні військові установки вдається нищити українським військовим.

З початку 2025 року по сьогоднішній день ми знищили 48% відсотків "Панцирів". Це сьогодні пріоритет,

– підкреслив Василь Малюк.

Довідково: ЗРК "Панцир" – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування, призначений для ближнього прикриття об'єктів від повітряних атак, таких як літаки, гелікоптери, крилаті ракети та БпЛА.

Голова СБУ зазначив, що росіяни виробляють приблизно 30 таких установок на рік, але темпи їхнього знищення суттєво перевищують обсяги виробництва.

До слова, нещодавно дрони СБУ уразили ЗРК "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС в окупованому Криму.

Російська техніка палає від атак України: останні новини