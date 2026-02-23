Поможет ли оплата штрафа снять статус "в розыске": объяснение юриста

Оплата штрафа не всегда гарантирует снятие с розыска. Юристы рекомендуют сперва пройти медицинское освидетельствование и после этого решать вопрос со штрафом.

Об этом рассказала юрист ЮК "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула в интервью "РБК-Украина".

Поможет ли оплата штрафа снять "розыск"?

Как сказала юрист, невозможно ответить, лучше ли оплатить штраф, или обжаловать действия ТЦК и СП. Она отметила, что следует исследовать все обстоятельства: причины внесения военнообязанного в розыск, были ли вызовы, или сообщения от ТЦК о необходимости пройти медицинский осмотр и как сформулировано нарушение.

Капитула отметила, что уплата штрафа – самый быстрый способ урегулирования вопроса и снятия статуса "в розыске". Однако это означает признание своего нарушения правил воинского учета.

Целесообразно сначала записаться на прохождение медицинского осмотра, а после этого обратиться в ТЦК и СП для уплаты штрафа и актуализации сведений о прохождении ВВК,

– отметила Александра Капитула.

Ведь если лицо так и не прошло ВВК, его могут повторно объявить в розыск.

Какие реформы ожидает мобилизация в Украине?