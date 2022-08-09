Румыния передала Молдове миллион таблеток йодистого калия: все из-за провокации на ЗАЭС

Румыния передала Молдове более 1 миллиона таблеток йодистого калия из-за беспокойства по поводу провокаций на Запорожской атомной электростанции.

В Молдове оперативно отреагировали на угрозы российских оккупантов заменять ЗАЭС и в целом провокации и шантаж россиян, поэтому решили обеспечить свое население соответствующими препаратами на случай вероятной химической аварии. В то же время в Минздраве Молдовы заверили, что радиационной опасности сейчас нет.

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Министерство здравоохранения обеспечило наличие йодистого калия в стране. Национальное агентство общественного здоровья распределит препарат по своим подразделениям,

– сообщили в Минздраве.

В то же время в министерстве заверили, что радиационной опасности нет.

"Призываем население сохранять спокойствие", – добавили в ведомстве.

Отметим, что в Румынии проводят национальную кампанию по распространению среди населения йодистого калия.

В Минздраве страны заявили, что препарат не рекомендуют людям старше 40 лет, поскольку они менее восприимчивы к лечению йодистым калием.

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