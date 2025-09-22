Во Львовскую область на щите возвращается защитник Руслан Антонив. Военного более 3 лет считали пропавшим без вести, он отдал жизнь за Родину во время освобождения Херсона от оккупантов.

Что известно о погибшем Герое Руслане Антониве?

Руслан Антонив родился 21 декабря 1994 года в селе Чертиж Жидачевского района Львовской области. Учился в Стрыйском лицее №6. Впоследствии окончил Стрыйское ВХПУ по специальности "Живописец".

Также защитник учился в Украинской академии книгопечатания. Работал ведущим на радио "Фреш ФМ", был членом Молодежного совета при Стрыйском городском совете.

В первые дни полномасштабного вторжения добровольцем ушел на войну в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. После ранения на фронте вернулся к службе.

Руслан Антонив погиб во время освобождения Херсона. Он был стрелком-санитаром мотопехотного батальона.



Герой три года считался без вести пропавшим. Тело защитника вернули во время мероприятий по репатриации тел.

Собственной семьи создать так и не успел. Искренне соболезнуем маме, которая потеряла единственного сына, дедушке и всей семье,

– написали в Стрыйском городском совете.

Украина теряет на войне лучших своих людей