На Львівщину на щиті повертається захисник Руслан Антонів. Військового понад 3 роки вважали зниклим безвісти, він віддав життя за Батьківщину під час звільнення Херсона від окупантів.

Що відомо про загиблого Героя Руслана Антоніва?

Руслан Антонів народився 21 грудня 1994 року в селі Чертіж Жидачівського району Львівської області. Навчався в Стрийському ліцеї №6. Згодом закінчив Стрийське ВХПУ за спеціальністю "Живописець".

Також захисник навчався в Українській академії друкарства. Працював ведучим на радіо "Фреш ФМ", був членом Молодіжної ради при Стрийській міській раді.

У перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після поранення на фронті повернувся до служби.

Руслан Антонів загинув під час звільнення Херсону. Він був стрільцем-санітаром мотопіхотного батальйону.



Руслан Антонів загинув під час звільнення Херсона / Фото Стрийської міської ради

Герой три роки вважався безвісти зниклим. Тіло захисника повернули під час заходів з репатріації тіл.

Власної сім'ї створити так і не встиг. Щиро співчуваємо мамі, яка втратила єдиного сина, дідусю та всій родині,

– написали у Стрийській міській раді.

Україна втрачає на війні найкращих своїх людей