Украинский военный получил тяжелое ранение на фронте. Из-за постоянных вражеских обстрелов мужчина 3 суток не мог добраться до пункта эвакуации. Сейчас он проходит лечение во Львове.

После ранения осколок до сих пор остается в груди защитника. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова.

Смотрите также Военного Виталия Шумея перевели из реанимации: как чувствует себя защитник после операции

Что известно о тяжелом ранении бойца?

32-летний Руслан Чайка из поселка Милошевичи на Львовщине на фронте еще с 2022 года. Его мобилизовали в 110-ю отдельную механизированную бригаду. А в начале июля этого года мужчина получил тяжелое ранение. Это произошло на границе Донецкой и Днепропетровской областей – во время российского обстрела дронами.

Осколки четырех снарядов серьезно травмировали военного: изуродовали руку, пробили поясницу и задели легкое. Один из осколков застрял в грудной клетке и до сих пор угрожает его жизни.

Из-за постоянных обстрелов Руслан не мог выбраться из лесополосы. Он провел там два дня, истекая кровью. Только на третий день дождался относительного затишья и самостоятельно отправился к точке эвакуации.

Сначала его доставили в стабилизационный пункт, оттуда – в Запорожье. Далее – в Винницу, где хирурги буквально собрали его разбитую руку. Затем Руслан попал в Больницу Святого Луки во Львове, где сейчас готовят новую операцию – удаление обломка из грудной клетки.



Руслан готовится к новой операции / Фото Первое медицинское объединение Львова

Врачи планируют выполнить ее наименее травматичным способом – с помощью лапароскопической стойки. Такой метод позволяет избежать больших разрезов, уменьшает боль и ускоряет реабилитацию.

Этот малоинвазивный хирургический метод имеет существенные преимущества над открытыми операциями – меньшая травматизация тканей, снижение уровня послеоперационной боли и быстрое восстановление,

– отмечают врачи.

Ранее в интервью 24 Каналу ветеран и участник освобождения Херсона Роман Пелех поделился воспоминаниями об ожесточенных боях на Херсонщине, пережитом ранении и своей нынешней миссии – популяризировать украинский напиток как в Украине, так и за ее пределами.