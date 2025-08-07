Три доби між життям і смертю: історія воїна, який сам рятувався під обстрілами
- Український військовий Руслан Чайка отримав тяжке поранення на фронті і має уламок у грудній клітці, який загрожує його життю.
- Боєць провів майже три дні у лісосмузі через обстріли і самотужки дістався до евакуаційного пункту.
Український військовий отримав тяжке поранення на фронті. Через постійні ворожі обстріли чоловік 3 доби не міг дістатися до пункту евакуації. Нині він проходить лікування у Львові.
Після поранення уламок досі залишається у грудях захисника. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.
Що відомо про важке поранення бійця?
32-річний Руслан Чайка із селища Милошевичі на Львівщині на фронті ще з 2022. Його мобілізували до 110-ї окремої механізованої бригади. А на початку липня цього року чоловік отримав важке поранення. Це сталося на межі Донецької та Дніпропетровської областей – під час російського обстрілу дронами.
Осколки чотирьох снарядів серйозно травмували військового: понівечили руку, пробили поперек і зачепили легеню. Один з уламків застряг у грудній клітці й досі загрожує його життю.
Через постійні обстріли Руслан не міг вибратися з лісосмуги. Він провів там два дні, стікаючи кров'ю. Лише на третій день дочекався відносного затишшя та самотужки вирушив до точки евакуації.
Спочатку його доставили до стабілізаційного пункту, звідти – до Запоріжжя. Далі – до Вінниці, де хірурги буквально зібрали його розтрощену руку. Потім Руслан потрапив до Лікарні Святого Луки у Львові, де нині готують нову операцію – видалення уламка з грудної клітки.
Руслан готується до нової операції / Фото Перше медичне об'єднання Льова
Лікарі планують виконати її у найменш травматичний спосіб – за допомогою лапароскопічної стійки. Такий метод дозволяє уникнути великих розрізів, зменшує біль і пришвидшує реабілітацію.
Цей малоінвазивний хірургічний метод має істотні переваги над відкритими операціями – менша травматизація тканин, зниження рівня післяопераційного болю та швидке відновлення,
– зазначають лікарі.
