Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Львов. Военный Виталий Шумей, который в 2022 году получил тяжелое ранение во время службы, находится в хирургическом отделении львовской больницы святого Пантелеймона.

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Как сейчас чувствует себя Виталий Шумей?

Накануне ему провели операцию на трахее, после которой его состояние улучшилось – защитника уже перевели из реанимации в палату.

Как рассказал отец военного Сергей Шумей, сыну стало плохо 1 августа – затруднилось дыхание, и пришлось вызвать "скорую". Причиной осложнений стала долговременная трахеостомия. Медики провели операцию, во время которой удалили четыре кольца трахеи. Уже на следующий день Виталия перевели из реанимации.

Сейчас, я хоть и не специалист в этом, но хочу сказать, что он по-другому и дышит, и голос у него изменился, стал такой грубый, такой как был до ранения. И сейчас он уже улыбается, шутит,

– поделился отец.

Хирург больницы Юрий Король объяснил, что у Виталия развился рубцовый стеноз трахеи – осложнение, которое бывает после длительного использования трахеостомической трубки. Операция прошла успешно, дыхание восстановилось, состояние военного удовлетворительное.

В больнице Виталий проведет еще около десяти дней. Затем вернется в реабилитационный центр в Модричах, где уже длительное время проходит восстановление после ранения. Впереди еще одна важная операция – на этот раз на ногах, которую планируют провести в Германии.

Пообещали ноги выровнять, поставить, как было до ранения и потом вернемся обратно в Модрычи и будем продолжать реабилитацию,

– отметил Сергей Шумей.

Напомним, Виталий Шумей – командир зенитно-ракетного комплекса с Сумщины. Он получил минно-взрывное ранение в августе 2022 года. Тогда мужчина получил перелом черепа, потерял возможность двигаться, говорить и самостоятельно есть. После лечения в Испании он продолжил реабилитацию на Львовщине.