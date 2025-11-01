В одном из клубов Одессы включали русскую музыку: туда наведалась полиция
- В Одессе возник скандал из-за того, что в клубе Palladium 31 октября диджей включил русскую музыку на публику из более 1000 человек.
- Глава ОВА Олег Кипер дал поручение разобраться в ситуации и дать правовую оценку, полиция посетила клуб.
В Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в одном из местных клубов. В ОВА требуют, чтобы русская музыка не звучала ни в клубах, ни где-либо еще.
В ОВА напомнили, что Одесса признана территорией боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОВА.
Что известно о скандале из-за русской музыки в одесском клубе?
31 октября в клубе Palladium диджей включил русскую музыку на публику в более 1000 человек. На это отреагировал глава ОВА Олег Кипер. Он требует, чтобы никакой русской музыки не было ни в клубах, ни в других публичных местах.
Дал поручение соответствующим департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения. Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий,
– добавил он.
В одесском клубе включали русскую музыку: смотрите видео
Позже стало известно, что в клуб наведалась полиция.
