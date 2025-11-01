В одному з клубів Одеси вмикали російську музику: туди навідалася поліція

В Одесі спалахнув скандал через російську музику в одному з місцевих клубів. В ОВА вимагають, щоб російська музика не лунала ні у клубах, ні деінде.

У ОВА нагадали, що Одеса визнана територією бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.

Що відомо про скандал через російську музику в одеському клубі?

31 жовтня у клубі Palladium діджей увімкнув російську музику на публіку у понад 1000 людей. На це відреагував очільник ОВА Олег Кіпер. Він вимагає, щоб жодної російської музики не було ні в клубах, ні в інших публічних місцях.

Дав доручення відповідним департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу. Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій,

– додав він.

В одеському клубі вмикали російську музику: дивіться відео

Пізніше стало відомо, що у клуб навідалася поліція.

