Рустем Умеров прибыл в Стамбул, чтобы "разморозить" процесс обмена пленными
- Глава СНБО Рустем Умеров прибыл в Турцию.
- Он сообщил, что президент Зеленский поставил четкую задачу для украинской делегации.
Секретарь СНБО Рустем Умеров во вторник, 11 ноября, прибыл в Турцию. В ближайшие дни украинская делегация будет работать на Ближнем Востоке.
Во время визита состоится ряд встреч и переговоров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова.
Какова цель визита Умерова в Турцию?
Как отмечает глава СНБО, во время переговоров в Стамбуле будут обсуждать восстановление процесса обмена пленными.
Он рассказал, что существует достигнутая ранее договоренность, которую необходимо реализовать.
По его словам, президент Зеленский поставил четкую задачу – обеспечить возвращение украинцев из плена.
Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом – возобновить обмены,
– подчеркнул Умеров.
Какую роль играет Турция в урегулировании войны в Украине?
Глава МИД страны Хакан Фидан на форуме TRT World заявил, что Стамбул готов принимать новый раунд переговоров между Украиной и Россией, предлагая организовать встречи как делегаций, так и лидеров государств.
Предварительные переговоры в Турции позволили провести обмен пленными и возобновить диалог, однако Москва пока не соглашается на перемирие, продолжая работать над меморандумом с жесткими требованиями.
Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул поддержку диалога, доверие обеих сторон и хорошие отношения с Киевом и Москвой.
Также во время телефонного разговора с Путиным Эрдоган акцентировал необходимость активизировать дипломатические усилия в условиях войны в Украине.