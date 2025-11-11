Рустем Умеров прибыл в Стамбул, чтобы "разморозить" процесс обмена пленными

Секретарь СНБО Рустем Умеров во вторник, 11 ноября, прибыл в Турцию. В ближайшие дни украинская делегация будет работать на Ближнем Востоке.

Во время визита состоится ряд встреч и переговоров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Рустема Умерова.

Какова цель визита Умерова в Турцию?

Как отмечает глава СНБО, во время переговоров в Стамбуле будут обсуждать восстановление процесса обмена пленными.

Он рассказал, что существует достигнутая ранее договоренность, которую необходимо реализовать.

По его словам, президент Зеленский поставил четкую задачу – обеспечить возвращение украинцев из плена.

Будут встречи на днях, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом – возобновить обмены,

– подчеркнул Умеров.

Какую роль играет Турция в урегулировании войны в Украине?