С потерями у кафиров все плохо: госпиталь из Санкт-Петербурга разворачивает полевой госпиталь
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупанты, несмотря на огромные потери и провал планов, до сих пор продолжают войну против Украины. Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и пытается кое-как лечить раненых.
Продолжается 108-й день героической обороны Украины от российских захватчиков. Враг продолжает наступление на Донбасс и пытается удержать временно оккупированные территории на Юге.
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Полевой госпиталь в Белгородской области
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, потери российских кафиров растут с каждым днем, кроме десятков тысяч погибших они имеют в разы больше раненых, из-за чего им уже не хватает медицинского обеспечения.
Для того чтобы как-то подлечивать тех, кому чудом удалось выжить после встречи с ВСУ, на Слобожанском направлении враг будет обустраивать полевой госпиталь в Белгородской области. Его обустройство возложено на 442-й военный клинический госпиталь из города Санкт-Петербург.
Война России против Украины: коротко о последних новостях
- Ситуация на фронте очень сложная, продолжаются постоянные бои, враг не прекращает штурмы и обстрелы. В России есть преимущество в огневой мощи, чем враг и пользуется и равняет с землей все города, которые встречаются на его пути. ВСУ крайне нужна активная помощь от западных партнеров, чтобы не только сдержать россиян, но и помешать убивать мирное население и стирать с лица земли целые города.
- Россияне увеличили свои мощности в Черном море на фоне слухов о гуманитарных коридорах для экспорта украинского зерна. Сейчас в акватории есть 6 вражеских судов, оснащенных крылатыми ракетами , а также кафиры усилили свои огневые мощности на острове Змеиный.
- Отважные воины ВСУ отразили наступление российских кафиров на Славянск, также наши защитники и защитницы остановили врага вблизи Попасной . Горячие бои продолжаются, ВСУ держат оборону и не дают врагу продвигаться.
- Сражение за Северодонецк продолжается, ВСУ контролируют треть территории города. Враг не прекращает наступательные действия и обстрелы.