З втратами в окупантів все погано: госпіталь з Санкт-Петербурга розгортає польовий шпиталь

Російські окупанти попри шалені втрати та провал планів досі продовжують війну проти України. Ворог кидає в бій нове "гарматне м'ясо" та намагається сяк-так лікувати поранених.

Триває 108 день героїчної оборони України від російських загарбників. Ворог продовжує наступ на Донбас та намагається втримати тимчасово окуповані території на Півдні.

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Польовий шпиталь у Бєлгородській області

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, втрати російських окупантів зростають з кожним днем, окрім десятків тисяч загиблих вони мають в рази більше поранених, через що їм вже не вистачає наявного медичного забезпечення.

Для того, щоб якось підліковувати тих, кому дивом вдалося вижити після зустрічі із ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог буде облаштовувати польовий шпиталь у Бєлгородській області. Його облаштування покладене на 442-го військовий клінічний госпіталь з міста Санкт-Петербург.

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Ситуація на фронті дуже складна, тривають постійні бої, ворог не припиняє штурмів та обстрілів. Наразі в Росії є перевага у вогневій потужності, чим ворог і користується та рівняє із землею усі місті, які трапляються на його шляху. ЗСУ вкрай потрібна активна допомога від західних партнерів, щоб не лише стримати росіян, а й завадити їм вбивати мирне населення та стирати з обличчя землі цілі міста.

Росіяни збільшили свої потужності у Чорному морі на тлі чуток про гуманітарні коридори для експорту українського зерна. Зараз в акваторії є 6 ворожих суден, які оснащені крилатими ракетами, також окупанти посилили свої вогневі потужності на острові Зміїний.

Відважні воїни ЗСУ відбили наступ російських окупантів на Слов'янськ, також наші захисники та захисниці зупинили ворога поблизу Попасної. Гарячі бої тривають, ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу просуватися.

Битва за Сєвєродонецьк триває, ЗСУ контролюють третину території міста. Ворог не припиняє наступальних дій та обстрілів.

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