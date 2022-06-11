Про це 24 каналу розповів народний депутат Роман Костенко. Він також додав, що вчора став свідком того, як наші захисники знищили російські гармати "Мста-Б".

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Окупанти саме цією зброєю вели обстріли наших позицій, завдяки злагодженій та грамотній роботі ЗСУ – певні цілі вдалось ліквідувати, зазначив депутат.

Переломного моменту на фронті поки не сталось, ми чекаємо на важку зброю від союзників. Основне завдання наших військових зараз – тримати позиції і чекати надходження далекобійної артилерії, яка допоможе нам прикривати позиції від ворожого вогню,

– зазначає Костенко.

"Станом на зараз ми "витягуємо", але українським захисникам складно. Це війна і не варто применшувати шкоду, яку приносять російські окупанти", – додав нардеп.

Тому поки боремось тим, що у нас є і з нетерпінням чекаємо на збройне поповнення від союзників, щоб здійснити перелом, і показати ворогу, де його місце, зазначає Роман Костенко.

Додамо, українські захисники проводять успішні контрнаступальні дії на Херсонщині. Зокрема, під контроль України повернули Таврійське.

Також ЗСУ ведуть тактичні дії з метою зайняття кращих позицій для контрнаступу біля кількох населених пунктів – Киселівца, Солдатське та Олександрівка. Загалом, нашим захисникам також вдалось відсунути лінію фронту від Запоріжжя ще на 5-7 кілометрів.

Росія все ще має сили та засоби для продовження війни

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки України. Так також додали, що Збройні Сили України зірвали план путінського "бліцкригу" щодо захоплення Києва, Харкова й Одеси. Тому тепер основні свої зусилля російські окупанти зосередили на Сході нашої держави.

За інформацією ГУР МО, ворог наразі застосовує на території нашої держави загалом 103 батальйонно-тактичні групи, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр російських окупантів перебувають у резерві та можуть бути використані у повномасштабній віні проти України згодом.

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