Саакашвили планирует государственный переворот, – Служба госбезопасности Грузии

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что в стране планируют беспорядки на митинге 6 ноября. Также, по их версии, Саакашвили планирует осуществить в стране переворот.

Соответствующие распоряжения он якобы раздает из тюрьмы через людей, которые его навещают. Об этом 6 ноября на брифинге заявил глава СГБ Грузии Бача Мгеладзе.

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В Грузии считают, что Саакашвили планирует переворот

Мгеладзе рассказал, что якобы организаторы акции протеста планируют:

блокировать здания государственных учреждений, в частности парламент и правительственную администрацию;

заблокировать дороги, ведущие к Руставской тюрьме, где отбывает наказание Саакашвили.

Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планирует осужденный Михеил Саакашвили, который дает указания лидерам различных оппозиционных партий посещающих его в исправительной колонии,

– заявили в СГБ.

Более того, представители ведомства заверили, что они в соответствии с законодательством принимают меры для предотвращения преступления.

"Преступники будут привлечены к строгой ответственности по закону", – сказал Мгеладзе.

Кстати, 5 ноября глава оппозиционного Объединенного национального движения Ника Мелия призвал сторонников к действиям, поскольку "жизненные показатели третьего президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшаются". В частности, он призвал людей прийти на митинг 6 ноября возле тюрьмы города Рустави, где находится Саакашвили.

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