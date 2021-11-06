Саакашвілі планує державний переворот, – Служба держбезпеки Грузії

Служба державної безпеки Грузії заявила, що у країні планують безлади на мітингу 6 листопада. Також, за їх версією, Саакашвілі планує здійснити у країні переворот.

Відповідні розпорядження він нібито роздає з в'язниці через людей, які його провідують. Про це 6 листопада на брифінгу заявив представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе.

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У Грузії заявили, що Саакашвілі планує переворот

Мгеладзе розповів, що нібито організатори акції протесту планують:

блокувати будівлі державних установ, зокрема парламент та урядову адміністрацію;

заблокувати дороги, що ведуть до руставської в'язниці, де відбуває покарання Саакашвілі.

Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, планує засуджений Міхеіл Саакашвілі, який дає вказівки лідерам різних опозиційних партій, котрі відвідують його у виправній колонії,

– заявили у СДБ.

Ба більше, представники відомства запевнили, що вони відповідно до законодавства вживають заходів задля запобігання злочину.

"Злочинці будуть притягнуті до суворої відповідальності за законом", – сказав Мгеладзе.

До речі, 5 листопада глава опозиційного Об'єднаного національного руху Ніка Мелія закликав прихильників до дій, оскільки "життєві показники третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі погіршуються". Зокрема, він закликав людей прийти на мітинг 6 листопада біля в'язниці міста Руставі, де перебуває Саакашвілі.

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