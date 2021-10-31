Напередодні у ЦВК повідомили, що у більшості регіонів перемогла правляча політсила "Грузинська мрія". Втім, прихильники "Єдиного національного руху" не вірять у те, що вибори були чесними.

До теми Партія Саакашвілі на виборах у Грузії програє з невеликим відривом

Опозиція стверджує, що вибори – "вкрали"

Масштабний мітинг у центрі столиці раніше у фейсбуці анонсував лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія. Він наголосив, що після другого туру місцевих виборів "боротьба не закінчилася, а лише почалася". Політик запевнив, що опозиція планує боротися "рішуче, непохитно та мирно".

Він закликав прихильників опозиції виходити 31 жовтня на проспект Руставелі (поблизу грузинського парламенту), аби обговорити "план боротьби з чинним режимом". При цьому, він назвав вибори, які пройшли у країні, "сфальсифікованими, насильницькими та вкраденими".

Прихильники опозиції вийшли на протест у Тбілісі: дивіться відео

Соратники Саакашвілі заявили про "мирну революцію"

Раніше лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія заявив, що опозиція не визнає підсумків другого туру виборів. Він та його соратники планують представити "конкретний план боротьби з чинним режимом, який буде безкомпромісним". Водночас політик оголосив, що опозиція розпочинає "мирну революцію".

Зверніть увагу! Мелія анонсував ще одну масштабну акцію протесту. Вона відбудеться через тиждень – у неділю, 7 листопада, у Тбілісі. Місце – площа Свободи та проспект Руставелі.

Сам Саакашвілі раніше закликав йти на місцеві вибори

На сторінці Міхеіла Саакашвілі триває пряма трансляція з акції протесту. Зазначимо, що сам політик від початку жовтня перебуває у в'язниці. Його затримали одразу ж після повернення у Грузію. Лікарі б'ють на сполох, адже стан здоров'я Саакашвілі через голодування постійно погіршується. Натомість чинна влада стверджує, що ніяких загроз для його життя немає.Напередодні виборів Саакашвілі закликав грузинів йти на дільниці й голосувати. Мовляв, від цього може залежати його життя.

Що відбувається у центрі Тбілісі: дивіться відео з фейсбук-сторінки Саакашвілі