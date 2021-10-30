Бывший президент Грузии подчеркнул, что результаты укажут на то, умрет он или нет.
Важно Имеет право на самоубийство, – премьер Грузии цинично высказался о голодовке Саакашвили
Михеил Саакашвили напомнил, что 30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов состоится второй тур местных выборов.
От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду жить я или умру. Какое бы решение вы ни приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою Родину,
– заявил Саакашвили.
В своем обращении экс-президент подчеркнул, что не хочет никакой должности и хочет только служить Грузии. По его словам, власти Грузии боятся назначать судебный процесс против него, чтобы люди не услышали его голоса.
Как Саакашвили оказался в грузинской тюрьме
- Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави.
- В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Сам политик называет их политическими и не признает своей вины.
- В день заключения он объявил голодовку. Его состояние здоровья ухудшилось. Саакашвили 20 октября согласился на госпитализацию.
- Личный врач сказал, что Саакашвили необходимо лечить в медучреждении, а не в медицинской комнате в тюрьме.
- Из тюрьмы Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки.