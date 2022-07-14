Хлань прокомментировал слухи о том, что гауляйтер Сальдо попал в больницу

В Херсоне попал в больницу главный гауляйтер Владимир Сальдо. Предатель страдает онкологическим заболеванием, однако во временно оккупированном россиянами городе медикаментов ему может не хватить.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он заметил, что будущее Сальдо решит его карму.

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Сальдо лечится от онкозаболевания

Хлань рассказал, что гауляйтер Владимир Сальдо попал в больницу во временно оккупированном Херсоне.

Вроде бы у него там плановая операция, потому что он хронически болеет. Но прежде он лечился в Израиле, свободно передвигался, делал себе операции. Мы все понимаем, каков уровень израильских клиник,

– отметил депутат.

Он добавил, что у Сальдо онкологическое заболевание. Именно поэтому он часто лечился в Израиле, однако сейчас предатель попал в медучреждение в родном городе, откуда вынужденно выезжают лучшие специалисты, потому что не хотят работать с оккупантами.

"В то время, когда они (россияне – 24 канал) более 4 месяцев проводили там такие искусственные геноцидные действия, в том числе в отношении медикаментов, врачей. Я много раз отмечал, что огромное количество анестезиологов уехало из Херсона, поэтому их там не хватало", – заметил Хлань.

Он добавил, что анестезиолога для предателя, вероятнее всего, найдут. Однако, вероятно, судьбу Сальдо решит карма еще до прихода в город бойцов ВСУ. К примеру, гауляйтеру может просто не хватить препаратов для проведения операции, которая является крайне необходимой, поэтому он, как и все предатели, "отправится в Кобзон".

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