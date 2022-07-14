Хлань прокоментував чутки про те, що гауляйтер Сальдо потрапив у лікарню

У Херсоні потрапив у лікарню головний гауляйтер Володимир Сальдо. Зрадник має онкологічне захворювання, однак у тимчасово окупованому росіянами місті медикаментів йому може не вистачити.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зауважив, що майбутнє Сальдо вирішить його карма.

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Сальдо лікується від онкозахворювання

Хлань розповів, що гауляйтер Володимир Сальдо потрапив у лікарню в тимчасово окупованому Херсоні.

Начебто у нього там планова операція, бо він хронічно хворіє. Але до цього він лікувався в Ізраїлі, вільно пересувався, робив собі операції. Ми всі розуміємо, яким є рівень ізраїльських клінік,

– зазначив депутат.

Він додав, що у Сальдо онкологічне захворювання. Саме тому він часто лікувався в Ізраїлі, проте зараз зрадник потрапив у медзаклад в рідному місті, звідки вимушено виїжджають найкращі спеціалісти, бо не хочуть працювати з окупантами.

"У той час, коли вони (росіяни – 24 канал) понад 4 місяці проводили там такі штучні геноцидні дії, в тому числі щодо медикаментів, лікарів. Я багато разів зазначав, що величезна кількість анестезіологів виїхала з Херсонщини, тож їх там бракувало", – зауважив Хлань.

Він додав, що анестезіолога для зрадника, найімовірніше, знайдуть. Однак, ймовірно, долю Сальдо вирішить карма ще до приходу у місто бійців ЗСУ. До прикладу, гауляйтеру може просто не вистачити препаратів для проведення операції, яка є для нього вкрай необхідною, тож він, як і всі зрадники, "відправиться до Кобзона".

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Сальдо могли отруїти

У низці телеграм-каналів повідомили, що "голова" так званої "військово-цивільної адміністрації" Херсонщини перебуває у важкому стані.

За інформацією Obozrevatel, Сальдо під'єднали до апарату штучного дихання. Стрілянини чи підриву його авто не було, як можна було подумати. Натомість ліквідатори зрадника нібито застосували отруту.

В окупаційній "адміністрації" та російських пропагандистських ЗМІ традиційно спростовують інформацію про госпіталізацію головного гауляйтера. Проте варто зауважити, що Сальдо не записав традиційного звернення, як кожного разу після звісток про його ліквідацію.

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