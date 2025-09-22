В оккупированном Крыму впервые в истории удалось поразить сразу два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". По вражеским объектам метко отработало подразделение ГУР "Призраки".

Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил 24 Каналу важность поражения таких целей. По его словам, эти самолеты выполняли серьезную задачу.

Чем важны самолеты-амфибии, которые уничтожил ГУР?

Речь идет о специальном самолете противолодочной обороны, которых Россия в эксплуатации имеет только до 6. Все они в Черном море и очень старые. Первый полет Бе-12 был еще в 1960-м году, такие самолеты очень давно прекратили производить и в эксплуатации на Черном море они были по "остаточному принципу".

Бе-12 предназначено для противолодочной обороны, то есть уничтожения подводных лодок, которых Украина даже не имеет. А из-за возраста самолетов и их оснащения их реальные возможности нельзя считать эффективными,

– отметил Олег Катков.

Но есть простое объяснение, почему для нас эта цель стала важной. Этот самолет выполнял задачи патрульного самолета. То есть того, который патрулирует акваторию моря и ищет украинские надводные морские дроны.

"На мой взгляд, цель его поражения – сделать так, чтобы враг не имел столько средств для патрулирования акватории", – отметил Олег Катков.

Это методическая работа подразделения ГУР "Призраки", ведь каждые несколько дней появляются сообщения о поражении очередных целей в Крыму.

Что известно о поражении самолетов-амфибий?