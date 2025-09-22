В окупованому Криму вперше в історії вдалося уразити одразу два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". По ворожих об'єктах влучно відпрацював підрозділ ГУР "Примари".

Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив 24 Каналу важливість ураження таких цілей. За його словами, ці літаки виконували серйозне завдання.

Чим важливі літаки-амфібії, які знищив ГУР?

Мовиться про спеціальний літак протичовнової оборони, яких Росія в експлуатації має лише до 6. Всі вони в Чорному морі та дуже старі. Перший політ Бе-12 був ще у 1960-му році, такі літаки дуже давно припинили виробляти і в експлуатації на Чорному морі вони були за "залишковим принципом".

Бе-12 призначене для протичовнової оборони, тобто знищення підводних човнів, яких Україна навіть не має. А через вік літаків та їхнє оснащення їхні реальні можливості не можна вважати ефективними,

– зауважив Олег Катков.

Але є просте пояснення, чому для нас ця ціль стала важливою. Цей літак виконував завдання патрульного літака. Тобто того, який патрулює акваторію моря і шукає українські надводні морські дрони.

"На мій погляд, мета його ураження – зробити так, щоб ворог не мав стільки засобів для патрулювання акваторії", – наголосив Олег Катков.

Це методична робота підрозділу ГУР "Примари", адже кожні кілька днів з'являються повідомлення про ураження чергових цілей в Криму.

Що відомо про ураження літаків-амфібій?