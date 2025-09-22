Військовий експерт пояснив, чим важливе знищення літаків-амфібій Бе-12 "Чайка"
- Підрозділ ГУР "Примари" вперше в історії знищив дві літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в окупованому Криму.
- Ці літаки виконували завдання з патрулювання в акваторії моря для пошуку українських морських дронів.
В окупованому Криму вперше в історії вдалося уразити одразу два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". По ворожих об'єктах влучно відпрацював підрозділ ГУР "Примари".
Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив 24 Каналу важливість ураження таких цілей. За його словами, ці літаки виконували серйозне завдання.
Чим важливі літаки-амфібії, які знищив ГУР?
Мовиться про спеціальний літак протичовнової оборони, яких Росія в експлуатації має лише до 6. Всі вони в Чорному морі та дуже старі. Перший політ Бе-12 був ще у 1960-му році, такі літаки дуже давно припинили виробляти і в експлуатації на Чорному морі вони були за "залишковим принципом".
Бе-12 призначене для протичовнової оборони, тобто знищення підводних човнів, яких Україна навіть не має. А через вік літаків та їхнє оснащення їхні реальні можливості не можна вважати ефективними,
– зауважив Олег Катков.
Але є просте пояснення, чому для нас ця ціль стала важливою. Цей літак виконував завдання патрульного літака. Тобто того, який патрулює акваторію моря і шукає українські надводні морські дрони.
"На мій погляд, мета його ураження – зробити так, щоб ворог не мав стільки засобів для патрулювання акваторії", – наголосив Олег Катков.
Це методична робота підрозділу ГУР "Примари", адже кожні кілька днів з'являються повідомлення про ураження чергових цілей в Криму.
Що відомо про ураження літаків-амфібій?
- Про успішну роботу підрозділу "Примари" стало відомо 21 вересня. Бійці ГУР "вполювали" протичовновнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". У розвідці наголосили, що це сталося вперше в історії. Літаки були обладнані дороговартісним обладнанням.
- Перший політ цей літак здійснив у жовтні 1960 року. Серійне виробництво почалося у 1963-му. Літак має двогранний човен і незнімні поплавки, а також моноплан з дволонжеронним крилом типу "чайка".
- Його озброєння може передбачати авіабомби, глибинні бомби та торпеди. Кількість екіпажу 4 людини. На носі літака встановлена РЛС для того, щоб шукати підводні човни.