В Польше 28 августа произошла катастрофа с самолетом F-16. Воздушное судно разбилось во время вечерней тренировки к авиашоу в аэропорту Радома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence 24 и представителя правительства Польши Адам Шлапка.

Что известно о катастрофе с F-16 в Польше?

Журналисты отметили, что самолет F-16 из состава команды Tiger Demo на большой скорости врезается во взлетно-посадочную полосу, что вызывает мощный взрыв.

Авиакатастрофа с F-16 в Польше 28 августа / Видео с аккаунта @remizacompl в соцсети Х

Спасатели сразу начали операцию, но, к сожалению, пилот погиб, не успев катапультироваться. Из-за катастрофы авиашоу в Радоме тогда отменили.

Пилот, к сожалению, погиб из-за авиакатастрофы / Видео с аккаунта @jonczyk_rafal в соцсети Х

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправился на место инцидента. Предварительно, F-16 разбился во время выполнения маневра "бочка-крен". Вероятной причиной стал срыв на малой высоте и потеря подъемной силы.

Нынешний авиафестиваль в городе должен был состояться 30 – 31 августа и обещал собрать десятки тысяч зрителей. В программе – показательные выступления польской команды F-16 Tiger Demo, британских Red Arrows, греческого F-16 Zeus, а также прибытие истребителей Eurofighter и Rafale.

Справочно! Tiger Demo Team – официальная демонстрационная команда польских ВВС, которая регулярно выступает на крупнейших европейских авиашоу. Ее полеты отличаются динамическими маневрами, демонстрирующие возможности F-16 на пределе.

По данным Clash Report, пилотом F-16 был известный в Польше летчик Мацей Краковян. Он руководил пилотажной группой Tiger Demo Team.



Мацей Краковян был пилотом самолета F-16, который разбился в Польше / Фото Clash Report

Трагедию также прокомментировал Владимир Зеленский в разговоре с польским коллегой Каролем Навроцким. Президент Украины отметил, что глубоко опечален новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.

Наши сердца с семьей и близкими погибшего,

– написал Зеленский.

