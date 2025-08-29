Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence 24 и представителя правительства Польши Адам Шлапка.
Что известно о катастрофе с F-16 в Польше?
Журналисты отметили, что самолет F-16 из состава команды Tiger Demo на большой скорости врезается во взлетно-посадочную полосу, что вызывает мощный взрыв.
Авиакатастрофа с F-16 в Польше 28 августа / Видео с аккаунта @remizacompl в соцсети Х
Спасатели сразу начали операцию, но, к сожалению, пилот погиб, не успев катапультироваться. Из-за катастрофы авиашоу в Радоме тогда отменили.
Пилот, к сожалению, погиб из-за авиакатастрофы / Видео с аккаунта @jonczyk_rafal в соцсети Х
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправился на место инцидента. Предварительно, F-16 разбился во время выполнения маневра "бочка-крен". Вероятной причиной стал срыв на малой высоте и потеря подъемной силы.
Нынешний авиафестиваль в городе должен был состояться 30 – 31 августа и обещал собрать десятки тысяч зрителей. В программе – показательные выступления польской команды F-16 Tiger Demo, британских Red Arrows, греческого F-16 Zeus, а также прибытие истребителей Eurofighter и Rafale.
Справочно! Tiger Demo Team – официальная демонстрационная команда польских ВВС, которая регулярно выступает на крупнейших европейских авиашоу. Ее полеты отличаются динамическими маневрами, демонстрирующие возможности F-16 на пределе.
По данным Clash Report, пилотом F-16 был известный в Польше летчик Мацей Краковян. Он руководил пилотажной группой Tiger Demo Team.
Мацей Краковян был пилотом самолета F-16, который разбился в Польше / Фото Clash Report
Трагедию также прокомментировал Владимир Зеленский в разговоре с польским коллегой Каролем Навроцким. Президент Украины отметил, что глубоко опечален новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот.
Наши сердца с семьей и близкими погибшего,
– написал Зеленский.
Ранее в Украине погиб пилот Сергей Бондарь
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 23 августа 2025 года после выполнения боевого задания погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Смерть забрала летчика, когда тот заходил на посадку на самолете.
Сергей Бондарь был пилотом 40-й бригады тактической авиации, активно участвовал в боевых вылетах, уничтожая воздушные цели врага. В бригаде "Призрак Киева" Сергея вспоминают как взвешенного, профессионального летчика с большим сердцем, жизненным оптимизмом и искренностью.
Пилот родился в 1979 году в Кропивницком, закончил Харьковский институт Военно-воздушных сил ВСУ. Некоторое время имел перерыв в военной службе, работая преподавателем в Национальном авиационном университете.