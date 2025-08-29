Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence 24 та речника уряду Польщі Адам Шлапка.

Що відомо про катастрофу з F-16 у Польщі?

Журналісти зазначили, що літак F-16 зі складу команди Tiger Demo на великій швидкості врізається у злітно-посадкову смугу, що спричиняє потужний вибух.

Авіакатастрофа з F-16 у Польщі 28 серпня / Відео з акаунту @remizacompl у соцмережі Х

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu różnił się F-16.

Рятувальники одразу розпочали операцію, але, на жаль, пілот загинув, не встигнувши катапультуватися. Через катастрофу авіашоу в Радомі тоді скасували.

Пілот, на жаль, загинув через авіакатастрофу / Відео з акаунту @jonczyk_rafal у соцмережі Х

Oby się katapultował. Katastrofa na Air show Radom.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відправився на місце інциденту. Попередньо, F-16 розбився під час виконання маневру "бочка-крен". Ймовірною причиною стало зрив на малій висоті та втрата підіймальної сили.

Цьогорічний авіафестиваль у місті мало відбутися 30 – 31 серпня й обіцяло зібрати десятки тисяч глядачів. У програмі – показові виступи польської команди F-16 Tiger Demo, британських Red Arrows, грецького F-16 Zeus, а також прибуття винищувачів Eurofighter та Rafale.

Довідково! Tiger Demo Team – офіційна демонстраційна команда польських ВПС, яка регулярно виступає на найбільших європейських авіашоу. Її польоти вирізняються динамічними маневрами, що демонструють можливості F-16 на межі.

За даними Clash Report, пілотом F-16 був відомий у Польщі льотчик Мацей Краковян. Він керував пілотажною групою Tiger Demo Team.



Мацей Краковян був пілотом літака F-16, який розбився у Польщі / Фото Clash Report

Трагедію також прокоментував Володимир Зеленський у розмові з польським колегою Каролем Навроцьким. Президент України зазначив, що глибоко засмучений новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.

Наші серця з родиною та близькими загиблого,

– написав Зеленський.

Раніше в Україні загинув пілот Сергій Бондар