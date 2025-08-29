У Польщі літак F-16 розбився під час тренувань до авіашоу: пілот загинув
- У Польщі літак F-16 розбився під час тренувань до авіашоу, що призвело до загибелі пілота Мацея Краковяна.
- Трагедія сталася під час виконання маневру "бочка-крен". Саме авіашоу в Радомі було скасовано.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відправився на місце інциденту, а президент України Володимир Зеленський висловив співчуття.
У Польщі 28 серпня сталася катастрофа з літаком F-16. Повітряне судно розбилося під час вечірнього тренування до авіашоу в аеропорту Радома.
Про це повідомляє 24 Канал
Що відомо про катастрофу з F-16 у Польщі?
Журналісти зазначили, що літак F-16 зі складу команди Tiger Demo на великій швидкості врізається у злітно-посадкову смугу, що спричиняє потужний вибух.
Авіакатастрофа з F-16 у Польщі 28 серпня
Рятувальники одразу розпочали операцію, але, на жаль, пілот загинув, не встигнувши катапультуватися. Через катастрофу авіашоу в Радомі тоді скасували.
Пілот, на жаль, загинув через авіакатастрофу
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відправився на місце інциденту. Попередньо, F-16 розбився під час виконання маневру "бочка-крен". Ймовірною причиною стало зрив на малій висоті та втрата підіймальної сили.
Цьогорічний авіафестиваль у місті мало відбутися 30 – 31 серпня й обіцяло зібрати десятки тисяч глядачів. У програмі – показові виступи польської команди F-16 Tiger Demo, британських Red Arrows, грецького F-16 Zeus, а також прибуття винищувачів Eurofighter та Rafale.
Довідково! Tiger Demo Team – офіційна демонстраційна команда польських ВПС, яка регулярно виступає на найбільших європейських авіашоу. Її польоти вирізняються динамічними маневрами, що демонструють можливості F-16 на межі.
За даними Clash Report, пілотом F-16 був відомий у Польщі льотчик Мацей Краковян. Він керував пілотажною групою Tiger Demo Team.
Мацей Краковян був пілотом літака F-16, який розбився у Польщі
Трагедію також прокоментував Володимир Зеленський у розмові з польським колегою Каролем Навроцьким. Президент України зазначив, що глибоко засмучений новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот.
Наші серця з родиною та близькими загиблого,
– написав Зеленський.
Раніше в Україні загинув пілот Сергій Бондар
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 23 серпня 2025 року після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Смерть забрала льотчика, коли той заходив на посадку на літаку.
Сергій Бондар був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації, активно брав участь у бойових вильотах, знищуючи повітряні цілі ворога. У бригаді "Привид Києва" Сергія згадують як виваженого, фахового льотчика з великим серцем, життєвим оптимізмом і щирістю.
Пілот народився у 1979 році в Кропивницькому, закінчив Харківський інститут Військово-повітряних сил ЗСУ. Певний час мав перерву у військовій службі, працюючи викладачем у Національному авіаційному університеті.