В российской столице грузовой авиалайнер пролетел в нескольких метрах от многоэтажек из-за атаки беспилотников на регион вечером в понедельник, 22 сентября.

Сейчас в сети распространяют соответствующие кадры из Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что известно о ситуации с авиалайнером?

В сети показали видео из Москвы, на котором видно как самолет пролетает на достаточно низких высотах и едва не цепляет крыши многоэтажных зданий. По предварительной информации, это произошло во время атаки беспилотников.

Местные власти, в частности мэр Сергей Собянин, пока не обнародовала информации об этом инциденте, также нет никакой реакции на соответствующие сообщения относительно авиалайнера. Сообщали только о работе ПВО.

Какие детали атаки на Москву известны?