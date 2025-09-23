У Москві авіалайнер пролетів у декількох метрах від будинків через атаку БпЛА
- Вантажний авіалайнер у Москві пролетів у декількох метрах від багатоповерхівок.
- Місцева влада не коментувала інцидент, було лише повідомлено про роботу ППО.
У російській столиці вантажний авіалайнер пролетів у декількох метрах від багатоповерхівок через атаку безпілотників на регіон увечері у понеділок, 22 вересня.
Наразі у мережі поширюють відповідні кадри з Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про ситуацію з авіалайнером?
У мережі показали відео з Москви, на якому видно як літак пролітає на досить низьких висотах та ледь не чіпляє дахи багатоповерхових будівель. За попередньою інформацією, це сталося під час атаки безпілотників.
У Москві літак пролетів за кілька метрів від житлових будинків: дивіться відео
Місцева влада, зокрема мер Сергій Собянін, наразі не оприлюднювала інформації про цей інцидент, також немає жодної реакції на відповідні повідомлення стосовно авіалайнера. Повідомляли лише про роботу ППО.
Літак ледь не зачепив поверхи будівель: дивіться відео
Які деталі атаки на Москву відомі?
Нагадаємо, ввечері у понеділок, 22 вересня, у Москві та Підмосков'ї прогриміла серія вибухів, місцева влада заявила про атаку безпілотників. Через це, як повідомлялося, небо над Москвою повністю закрили.
Відомо, що в московських аеропортах запровадили так званий план "Килим", зокрема у "Внуково" та "Домодєдово". Подібна ситуація була в "Шереметьєво", проте за останніми оновленнями, обмеження там зняли.
До слова, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу назвав вищезгадані атаки великим успіхом, тому що вочевидь вдалося прорвати три кільця ППО довкола Москви.