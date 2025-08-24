Самому младшему – 26, самому старшему – 65: кого вернула домой Украина
- На День Независимости Украины состоялся комбинированный обмен пленными, в результате которого освобождены как военные, так и гражданские.
- Среди освобожденных гражданских – журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, медик Сергей Ковалев, а также бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.
- Военнослужащие, которые вернулись, обороняли разные регионы Украины.
На День Независимости лучшим подарком стал обмен пленными. Точное количество обмененных не называют, но известно, что это комбинированный обмен. То есть домой вернулись и военные, и гражданские.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на ГУР и Офис обмудсмена.
Смотрите также На День Независимости состоялся обмен пленными
Что известно об обмене пленными на День Независимости?
Сердца украинцев снова бьются свободно на родной земле! Их плен длился годы – но они снова получили свободу!
– написали в Офисе омбудсмена.
Поскольку обмен комбинированный, то возраст освобожденных военных и гражданских отличается.
У Дмитрия Лубинца привели такие цифры:
- Самому молодому освобожденному военному – 26 лет, самому старшему – 62 года.
- Самому молодому освобожденному гражданскому – 28 лет, самому старшему – 65 лет.
Удалось освободить воинов ВСУ, НГУ, ТрО, ДШВ, ВМС, ВС, ГПСУ. Почти все военные провели в плену более трех лет.
Согласно договоренностям в Стамбуле были возвращены домой украинские военные, одновременно в рамках очередного 68-го обмена были освобождены восемь гражданских украинцев,
– написали в ГУР.
Освободить гражданских помогли Объединенные Арабские Эмираты.
Кто из гражданских вернулся домой 24 августа:
- это двое украинских журналистов – Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которые были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах;
- медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь";
- бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.
"Военнослужащие, которые сегодня вернулись, обороняли город Мариуполь, луганское, донецкое, харьковское, запорожское, херсонское, николаевское, киевское, сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных те, кто попал в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму", – добавили в ГУР.