На День Незалежності найкращим подарунком став обмін полоненими. Точну кількість обміняних не називають, але відомо, що це комбінований обмін. Тобто додому повернулися і військові, і цивільні.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на ГУР і Офіс обмудсмена.

Що відомо про обмін полоненими на День Незалежності?

Серця українців знову б'ються вільно на рідній землі! Їхній полон тривав роки – але вони знову отримали свободу!

– написали в Офісі омбудсмена.

Оскільки обмін комбінований, то вік звільнених військових і цивільних відрізняється.

У Дмитра Лубінця навели такі цифри:

Наймолодшому звільненому військовому – 26 років, найстаршому – 62 роки.

Наймолодшому звільненому цивільному – 28 років, найстаршому – 65 років.

Удалося звільнити воїнів ЗСУ, НГУ, ТрО, ДШВ, ВМС, ПС, ДПСУ. Майже всі військові провели в полоні понад три роки.

Згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців,

– написали в ГУР.

Звільнити цивільних допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

Хто з цивільних повернувся додому 24 серпня:

це двоє українських журналістів – Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, які були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках;

медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь";

колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

"Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму", – додали в ГУР.