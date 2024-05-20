В тире Киева, вероятно, произошло самоубийство: детали трагедии

Вчера, 19 мая в одном из тиров Киева произошел трагический случай. Один из посетителей пришел заниматься стрельбой из пистолета, но неожиданно выстрелил себе в подбородок.

Трагический случай произошел на киевской Соломенке. Мужчина, который пришел заниматься стрельбой из пистолета Glock-17, неожиданно и по неизвестным причинам совершил самоубийство.

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Почему посетитель покончил с собой

Мужчина воспользовался пистолетом Glock-17. Сначала он произвел несколько выстрелов в мишень в тире, а затем неожиданно приложил оружие к подбородку и нажал на спусковой крючок. От полученных ранений посетитель погиб на месте. Причины этого трагического инцидента сейчас активно выясняют следователи.

Молодой человек заказал услугу по стрельбе в тире. Во время стрельбы он совершил самоубийство. Сейчас эта версия проверяется в рамках начатого уголовного производства. Выстрелы осуществлял из пистолета Glock, который был в тире – эта информация тоже проверяется,

– рассказали в полиции Киева.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

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