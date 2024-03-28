Представительница территориального управления Государственного бюро расследований в городе Николаев Ольга Проценко рассказала, что ночью 28 марта мужчина застрелился из автомата правоохранителя.

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Подробности инцидента

Ночью полицейские получили сообщение о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство. Приехав на место происшествия, полиция вызвала мужчине скорую из-за его "неадекватного поведения".

После осмотра медиков, мужчину должны были доставить в психиатрическую больницу в областной центр. Возле поликлиники он выхватил у правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте,

– сказала представительница ГБР.

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Полицейских могут посадить в тюрьму

ГБР открыло уголовное производство по факту служебной халатности по части 3 статьи 367. Эта статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко добавила, что обстоятельства происшествия сейчас расследуют и полицейские.

По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских, которые находились на месте происшествия,

– сказала она.

На время следствия полицейских, которые были на вызове, и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей.