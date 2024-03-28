Представительница территориального управления Государственного бюро расследований в городе Николаев Ольга Проценко рассказала, что ночью 28 марта мужчина застрелился из автомата правоохранителя.
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Подробности инцидента
Ночью полицейские получили сообщение о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство. Приехав на место происшествия, полиция вызвала мужчине скорую из-за его "неадекватного поведения".
После осмотра медиков, мужчину должны были доставить в психиатрическую больницу в областной центр. Возле поликлиники он выхватил у правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте,
– сказала представительница ГБР.
Полицейских могут посадить в тюрьму
ГБР открыло уголовное производство по факту служебной халатности по части 3 статьи 367. Эта статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко добавила, что обстоятельства происшествия сейчас расследуют и полицейские.
По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских, которые находились на месте происшествия,
– сказала она.
На время следствия полицейских, которые были на вызове, и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей.