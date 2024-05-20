У тирі Києва, імовірно, сталось самогубство: деталі трагедії
Джерело:ТСН
Вчора, 19 травня у одному з тирів Києва трапився трагічний випадок. Один з відвідувачів прийшов займатись стрільбою з пістолета, але несподівано вистрілив собі в підборіддя.
Трагічний випадок стався на київській Солом'янці. Чоловік, який прийшов займатись стрільбою з пістолета Glock-17, зненацька та з невідомих причин здійснив самогубство.
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Чому відвідувач вкоротив собі віку
Чоловік скористався пістолетом Glock-17. Спершу він здійснив кілька пострілів у мішень в тирі, а згодом несподівано приклав зброю до підборіддя і натиснув на спусковий гачок. Від отриманих поранень відвідувач загинув на місці. Причини цього трагічного інциденту зараз активно з'ясовують слідчі.
Молодий чоловік замовив послугу зі стрільби у тирі. Під час стрільби він здійснив самогубство. Зараз ця версія перевіряється у рамках розпочатого кримінального провадження. Постріли здійснював з пістолета Glock, який був у тирі – ця інформація теж перевіряється,
– розповіли у поліції Києва.
Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини, які призвели до трагедії.
Нещодавні гучні самогубства
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