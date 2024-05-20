У тирі Києва, імовірно, сталось самогубство: деталі трагедії

Вчора, 19 травня у одному з тирів Києва трапився трагічний випадок. Один з відвідувачів прийшов займатись стрільбою з пістолета, але несподівано вистрілив собі в підборіддя.

Трагічний випадок стався на київській Солом'янці. Чоловік, який прийшов займатись стрільбою з пістолета Glock-17, зненацька та з невідомих причин здійснив самогубство.

Дивіться також Відчувала, що я вмираю, – Злата Огнєвіч зізналася, що намагалася накласти на себе руки

Чому відвідувач вкоротив собі віку

Чоловік скористався пістолетом Glock-17. Спершу він здійснив кілька пострілів у мішень в тирі, а згодом несподівано приклав зброю до підборіддя і натиснув на спусковий гачок. Від отриманих поранень відвідувач загинув на місці. Причини цього трагічного інциденту зараз активно з'ясовують слідчі.

Молодий чоловік замовив послугу зі стрільби у тирі. Під час стрільби він здійснив самогубство. Зараз ця версія перевіряється у рамках розпочатого кримінального провадження. Постріли здійснював з пістолета Glock, який був у тирі – ця інформація теж перевіряється,

– розповіли у поліції Києва.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини, які призвели до трагедії.

Нещодавні гучні самогубства