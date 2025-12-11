Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин мира: есть ли среди них украинки

Forbes обнародовал список из 100 самых влиятельных женщин мира. В него вошли известные политические деятели, бизнесвумен, актрисы и телеведущии.

Список формировался по четырем критериям: деньги, медиа, влияние и сферы деятельности. Так, политические лидеры оценивались по ВВП и населению стран, корпоративные руководительницы – по доходам и размеру компаний, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Кто попал в 10-ку самых влиятельных женщин мира?

Список самых авторитетных женщин мира возглавила Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен – президент Европейской комиссии.

Урсулу фон дер Ляйен назначили президентом Еврокомиссии в июле 2019 года. Она стала первой женщиной на этой должности, которая отвечает за законодательство, что влияет на более 450 миллионов европейцев. В 2024 году ее переизбрали на второй срок.

Второе место заняла Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка. Лагард стала первой женщиной, которая возглавила Европейский центральный банк, 1 ноября 2019 года. Как руководитель европейской монетарной политики, она сталкивается с важным вызовом: обеспечить экономический рост в условиях высокой инфляции.

На третьем месте разместилась Санаэ Такаичи, премьер-министр Японии, избрана на эту должность в октябре 2025 года. Впервые в истории этой страны женщина возглавила правительство.

Такаичи является жесткой консерваторкой и часто называет политическим примером "железную леди" Маргарет Тэтчер, первую женщину-премьера в Великобритании. Такаичи возглавляет правительство в период, когда экономика Японии, четвертая по величине в мире, сталкивается с традиционными проблемами инфляции и стагнации зарплат.

Четвертое место осталось за премьером Италии Джорджией Мелони. Она вступила на эту должность в 2022 году, став первой женщиной-премьером в Италии. Мелони является заметной фигурой в европейских националистических движениях и проводит политическую программу, ориентированную на социальный консерватизм, контроль иммиграции и протекционистскую экономическую политику.

На пятом месте оказалась Клаудия Шейнбаум. Она вошла в историю, когда в июне 2024 года одержала победу на выборах в Мексике, став первой женщиной-президентом страны.

С 2018 до 2023 года она была мэром Мехико. Одним из ее достижений стало внедрение новой системы cablebús, которая улучшила городские перевозки. Шейнбаум – известная ученая с докторской степенью по энергетическому инжинирингу. Она входит в число ученых и политиков, которые разделяют Нобелевскую премию мира 2007 года за участие в научной панели ООН по вопросам климата.

6 – Джули Свит, председатель правления и генеральный директор Accenture.

7 – Мэри Барра, генеральный директор General Motors.

8 – Джейн Фрейзер, председатель правления и генеральный директор Citi.

9 – Абигейл Джонсон, председатель правления и генеральный директор Fidelity Investments.

10 – Лиса Су, генеральный директор компании по производству полупроводников Advanced Micro Devices (AMD).

Среди звезд в нынешний список попала певица Тейлор Свит (21 место), телеведущая Опра Уинфри (30), певица Бейонсе (33), бизнесвумен Ким Кардашян (71) и тому подобное.

К сожалению, украинок в списке нет.

