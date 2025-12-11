Forbes назвав 100 найвпливовіших жінок світу: чи є серед них українки

Forbes оприлюднив список зі 100 найвпливовіших жінок світу. До нього увійшли відомі політичні діячки, бізнесвумен та мистикині.

Список формувався за чотирма критеріями: гроші, медіа, вплив і сфери діяльності. Так, політичні лідерки оцінювалися за ВВП та населенням країн, корпоративні керівниці – за доходами та розміром компаній, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

Хто потрапив у 10-ку найвпливовіших жінок світу?

Список найавторитетніших жінок світу очолила Урсула фон дер Ляйєн – президентка Європейської комісії.

Урсулу фон дер Ляйєн призначили президенткою Єврокомісії у липні 2019 року. Вона стала першою жінкою на цій посаді, яка відповідає за законодавство, що впливає на понад 450 мільйонів європейців. У 2024 році її переобрали на другий термін.

Друге місце посіла Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку. Лагард стала першою жінкою, яка очолила Європейський центральний банк, 1 листопада 2019 року. Як керівниця європейської монетарної політики, вона стикається з важливим викликом: забезпечити економічне зростання в умовах високої інфляції.

На третьому місці розмістилася Санае Такаїчі, прем'єр-міністерка Японії, обрана на цю посаду у жовтні 2025 року. Вперше в історії цієї країни жінка очолила уряд.

Такаїчі є жорсткою консерваторкою і часто називає політичним прикладом "залізну леді" Маргарет Тетчер, першу жінку-прем'єра у Великій Британії. Такаїчі очолює уряд у період, коли економіка Японії, четверта за величиною у світі, стикається з традиційними проблемами інфляції та стагнації зарплат.

Четверте місце залишилося за прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Вона вступила на цю посаду у 2022 році, ставши першою жінкою-прем'єром в Італії. Мелоні є помітною фігурою в європейських націоналістичних рухах і проводить політичну програму, орієнтовану на соціальний консерватизм, контроль імміграції та протекціоністську економічну політику.

На п'ятому місці опинилася Клаудія Шейнбаум. Вона увійшла в історію, коли в червні 2024 року здобула перемогу на виборах у Мексиці, ставши першою жінкою-президенткою країни.

З 2018 до 2023 року вона була меркою Мехіко. Одним із її досягнень стало впровадження нової системи cablebús, яка покращила міські перевезення. Шейнбаум – відома науковиця з докторським ступенем з енергетичного інжинірингу. Вона входить до числа науковців і політиків, які поділяють Нобелівську премію миру 2007 року за участь у науковій панелі ООН з питань клімату.

6 – Джулі Світ, голова правління та генеральна директорка Accenture.

7 – Мері Барра, генеральна директорка General Motors.

8 – Джейн Фрейзер, голова правління та генеральна директорка Citi.

9 – Абіґейл Джонсон, голова правління та генеральна директорка Fidelity Investments.

10 – Ліса Су, генеральна директорка компанії з виробництва напівпровідників Advanced Micro Devices (AMD).

Серед зірок у цьогорічний список потрапила співачка Тейлор Світ (21 місце), телеведуча Опра Вінфрі (30), співачка Бейонсе (33), бізнесвумен Кім Кардашян (71) тощо.

На жаль, українок у списку нема.

