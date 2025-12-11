Forbes назвав 100 найвпливовіших жінок світу: чи є серед них українки
- Список найвпливовіших жінок світу за версією Forbes очолила Урсула фон дер Ляйєн, президентка Європейської комісії.
- До топ-10 увійшли також Крістін Лагард, Санае Такаїчі, Джорджія Мелоні та Клаудія Шейнбаум.
Forbes оприлюднив список зі 100 найвпливовіших жінок світу. До нього увійшли відомі політичні діячки, бізнесвумен та мистикині.
Список формувався за чотирма критеріями: гроші, медіа, вплив і сфери діяльності. Так, політичні лідерки оцінювалися за ВВП та населенням країн, корпоративні керівниці – за доходами та розміром компаній, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.
Хто потрапив у 10-ку найвпливовіших жінок світу?
Список найавторитетніших жінок світу очолила Урсула фон дер Ляйєн – президентка Європейської комісії.
Урсулу фон дер Ляйєн призначили президенткою Єврокомісії у липні 2019 року. Вона стала першою жінкою на цій посаді, яка відповідає за законодавство, що впливає на понад 450 мільйонів європейців. У 2024 році її переобрали на другий термін.
Друге місце посіла Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку. Лагард стала першою жінкою, яка очолила Європейський центральний банк, 1 листопада 2019 року. Як керівниця європейської монетарної політики, вона стикається з важливим викликом: забезпечити економічне зростання в умовах високої інфляції.
На третьому місці розмістилася Санае Такаїчі, прем'єр-міністерка Японії, обрана на цю посаду у жовтні 2025 року. Вперше в історії цієї країни жінка очолила уряд.
Такаїчі є жорсткою консерваторкою і часто називає політичним прикладом "залізну леді" Маргарет Тетчер, першу жінку-прем'єра у Великій Британії. Такаїчі очолює уряд у період, коли економіка Японії, четверта за величиною у світі, стикається з традиційними проблемами інфляції та стагнації зарплат.
Четверте місце залишилося за прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Вона вступила на цю посаду у 2022 році, ставши першою жінкою-прем'єром в Італії. Мелоні є помітною фігурою в європейських націоналістичних рухах і проводить політичну програму, орієнтовану на соціальний консерватизм, контроль імміграції та протекціоністську економічну політику.
На п'ятому місці опинилася Клаудія Шейнбаум. Вона увійшла в історію, коли в червні 2024 року здобула перемогу на виборах у Мексиці, ставши першою жінкою-президенткою країни.
З 2018 до 2023 року вона була меркою Мехіко. Одним із її досягнень стало впровадження нової системи cablebús, яка покращила міські перевезення. Шейнбаум – відома науковиця з докторським ступенем з енергетичного інжинірингу. Вона входить до числа науковців і політиків, які поділяють Нобелівську премію миру 2007 року за участь у науковій панелі ООН з питань клімату.
- 6 – Джулі Світ, голова правління та генеральна директорка Accenture.
- 7 – Мері Барра, генеральна директорка General Motors.
- 8 – Джейн Фрейзер, голова правління та генеральна директорка Citi.
- 9 – Абіґейл Джонсон, голова правління та генеральна директорка Fidelity Investments.
- 10 – Ліса Су, генеральна директорка компанії з виробництва напівпровідників Advanced Micro Devices (AMD).
Серед зірок у цьогорічний список потрапила співачка Тейлор Світ (21 місце), телеведуча Опра Вінфрі (30), співачка Бейонсе (33), бізнесвумен Кім Кардашян (71) тощо.
На жаль, українок у списку нема.
Як російська пропагандистка опинилася у списку найвпливовіших людей світу?
- Російську пропагандистку та головну редакторку RT Маргариту Симоньян внесли до цьогорічного рейтингу впливових людей за версією Financial Times у категорії "Лідери".
- Серед українців у списку нікого немає.
- FT оцінювала, хто протягом року реально вплинув на глобальні події.
- Матеріал про Симоньян написала американська журналістка Юлія Йоффе, яка назвала її "найвідданішою посланницею Путіна" та "валькірією пропаганди".
- Симоньян завжди підтримувала Кремль, у 2005 році заснувала RT (Russia Today), відкрито підтримувала анексію українських територій після 2014 року та закликала до ще жорсткіших дій після повномасштабного вторгнення.