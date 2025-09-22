На конференции Air, Space & Cyber 2025 в США компания Radia представила концепт нового военно-транспортного самолета. Его позиционируют как самый большой в мире самолет такого класса, способный по размерам превзойти легендарный Ан-225 "Мрия".

Каким будет новый самый большой самолет в мире?

Воздушное судно под названием WindRunner for Defense может заменить украинский Ан-225 на позиции самого большого самолета.

Согласно данным разработчиков, первую версию WindRunner проектировали для транспортировки гигантских лопастей ветровых электростанций длиной более 100 метров.

Однако впоследствии оказалось, что уникальные возможности самолета могут пригодиться и для военной логистики, в частности для перевозки крупногабаритной техники и вооружения.

По предварительной информации, длина самолета будет достигать примерно 108 метров, а размах крыльев составит около 80 метров.

Для сравнения, "Мрия" имела длину 84 метра и размах крыла 88 метров. Поэтому, WindRunner может стать самым длинным самолетом в истории авиации.

Полезная нагрузка проектируемой машины составляет около 72 тонны. Это меньше, чем у Ан-225 или американских С-5 и С-17.

Однако главное преимущество WindRunner заключается не в весе, а в объеме грузовой кабины, который превышает 6800 кубометров. Это почти в семь раз больше, чем у С-5 Galaxy, и в 12 раз больше С-17 Globemaster III.

Благодаря такому пространству внутри можно будет перевозить, например, четыре истребителя F-35 или вертолеты CH-47 Chinook без разборки.

В компании объяснили, что главная задача WindRunner заключается в том, чтобы решить проблему габаритных перевозок.

Современные объединенные силы скорее сталкиваются с ограничением пространства, чем с нехваткой подъемной силы, – говорится в заявлении Radia.

Новый самолет, если будет реализован в металле, станет прямым конкурентом и наследником Ан-225 Мрия – крупнейшего транспортного самолета в мире, созданного в Украине и уничтоженного оккупантами в 2022 году.

Заметьте! Ан-225 "Мрия" до полномасштабного вторжения России в Украину был единственным в мире самолетом такого масштаба. Российские войска уничтожили его во время боев за Гостомель, тогда от гиганта остались только обломки. В то же время сохраненные детали специалисты "Антонова" уже используют для создания новой версии самолета.

