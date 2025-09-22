На конференції Air, Space & Cyber 2025 у США компанія Radia представила концепт нового військово-транспортного літака. Його позиціонують як найбільший у світі літак такого класу, здатний за розмірами перевершити легендарний Ан-225 "Мрія".

Яким буде новий найбільший літак у світі?

Повітряне судно під назвою WindRunner for Defense може замінити український Ан-225 на позиції найбільшого літака.

Згідно з даними розробників, першу версію WindRunner проєктували для транспортування гігантських лопатей вітрових електростанцій довжиною понад 100 метрів.

Однак згодом виявилося, що унікальні можливості літака можуть стати в пригоді й для військової логістики, зокрема для перевезення великогабаритної техніки та озброєння.

За попередньою інформацією, довжина літака сягатиме приблизно 108 метрів, а розмах крил становитиме близько 80 метрів.

Для порівняння, "Мрія" мала довжину 84 метри та розмах крила 88 метрів. Тож, WindRunner може стати найдовшим літаком в історії авіації.

Корисне навантаження проєктованої машини становить близько 72 тонни. Це менше, ніж в Ан-225 чи американських С-5 та С-17.

Проте головна перевага WindRunner полягає не у вазі, а в об'ємі вантажної кабіни, який перевищує 6800 кубометрів. Це майже у сім разів більше, ніж у С-5 Galaxy, та у 12 разів більше за С-17 Globemaster III.

Завдяки такому простору всередині можна буде перевозити, наприклад, чотири винищувачі F-35 або вертольоти CH-47 Chinook без розбирання.

У компанії пояснили, що головне завдання WindRunner полягає в тому, щоб розв'язати проблему габаритних перевезень.

Сучасні об'єднані сили швидше стикаються з обмеженням простору, ніж з нестачею підіймальної сили, – йдеться у заяві Radia.

Новий літак, якщо буде реалізований у металі, стане прямим конкурентом і спадкоємцем Ан-225 Мрія – найбільшого транспортного літака у світі, створеного в Україні та знищеного окупантами у 2022 році.

Зауважте! Ан-225 "Мрія" до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був єдиним у світі літаком такого масштабу. Російські війська знищили його під час боїв за Гостомель, тоді від гіганта залишилися лише уламки. Водночас збережені деталі фахівці "Антонова" вже використовують для створення нової версії літака.

