Помогает России и имеет контакты с гауляйтерами: в МИД сказали причины санкций против Лукашенко
- Украина ввела санкции против Александра Лукашенко из-за его поддержки российской агрессии в Украине.
- Лукашенко способствует российской войне через поставки ресурсов и контакты с российскими "гауляйтерами".
В среду, 18 февраля, Украина ввела санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Причиной стало его непосредственное участие в поддержке российской агрессии в Украине.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.
Почему Украина применила санкции против Лукашенко?
По словам Тихого, решение о введении санкций против белорусского диктатора имеет несколько веских оснований.
Лукашенко является соучастником российской агрессии против Украины – он фактически способствует ведению войны, обеспечивая поставки необходимых компонентов и ресурсов для армии России. Ранее глава государства сообщал о по меньшей мере трех тысячах белорусских предприятий, которые "питают" российскую войну в Украине.
Представитель также добавил, что на территории Беларуси функционирует локационная сеть, которую российские войска используют для ударов по северным регионам Украины.
К слову! Владимир Зеленский отметил, что после размещения на территории Беларуси сети ретрансляторов для управления ударными беспилотниками возможности врага существенно расширились. Россия с тех пор имеет возможность атаковать Север Украины от Киевской области до Волыни. А большинство ударов по энергетической инфраструктуре Украины не было бы возможным без помощи Минска.
По словам Тихого, Лукашенко имел контакты с так называемыми "гауляйтерами", назначенными руководством России, и заявлял о готовности к взаимодействию с оккупированными регионами.
Какие ограничения против Лукашенко действуют с сегодняшнего дня?
Напомним, что 18 февраля Владимир Зеленский обнародовал соответствующий указ о введении санкций против самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко.
Согласно опубликованному документу, активы президента Беларуси заблокированы. Отныне действует запрет пользоваться и распоряжаться ими. Кроме того, санкции предусматривают прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет участия в приватизации и госзакупках.
Также после 18 февраля прекращается культурное, научное и спортивное сотрудничество, а самому Лукашенко запрещается въезд в Украину и приобретение здесь земельных участков.