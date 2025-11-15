Активы Миндича передадут АРМА: что будет с его долей в "Квартал 95"

Все активы бизнесмена Тимура Миндича передадут в управление АРМА. Речь идет и о его доле в "Квартал 95".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева в эфире "Радио Свобода".

Что сказал нардеп о санкциях против Миндича?

Потураев прокомментировал версию некоторых депутатов, что решение о санкциях против Миндича как гражданина Израиля может якобы "выводить из-под удара" его как гражданина Украины.

Это он назвал абсурдным.

Это какое-то больное воображение должно быть, потому что все активы Миндича здесь под санкциями. И все они переедут в АРМА,

– подчеркнул нардеп.

В том числе речь идет о "Квартале 95". По данным Opendatabot, уже подсанкционный бизнесмен Миндич владеет 50% студии.

Итак, половина всех этих активов перейдет государству.

Что известно о санкциях против Миндича?