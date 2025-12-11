Малюк усиливает санкции против России на море, в воздухе и на суше, – эксперт о новых ударах СБУ

Служба безопасности Украины увеличивает количество ударов по врагу в воздухе, на суше и на море. "Санкции Малюка" остаются самыми действенными из всех, которые были введены против России.

Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько, передает 24 Канал.

Что известно?

По словам эксперта, СБУ удачно работает в континентальном масштабе и стала одной из лучших в мире.

В частности, на днях издание The Wall Street Journal опубликовало большой материал об эпической операции "Паутина". Алексей Копытько заметил, что беспрецедентный вред, который нанесли стратегической авиации России, забыть трудно. А СБУ стремительно поднимается в мировом рейтинге спецслужб.

Служба успешно действует против значительно более ресурсного и сильного противника. Сочетает как органические функции контрразведки, так и новые ударные способности. Малюк "вводит санкции" обеими руками. ЦСО "А" СБУ наносит уже хрестоматийные удары БПЛА. А 13-е управление ГВКР работает морскими дронами SeaBaby,

– акцентирует Копытько.

По мнению эксперта, новые удары СБУ по теневому флоту имеют стратегическое значение. Он отметил, что это не только технологические, но и организационные и политические новации, меняющие ландшафт.

"СБУ, по сути, создала вилку: или вы разбираетесь с "теневым флотом" административными мерами, или "Южно-Крымский океан" будет закрыт для него нашими санкциями. Это – новая реальность", – указал Копытько.

Он убежден, что СБУ способна выводить из строя танкеры быстрее, чем их будут строить корейцы и китайцы. В перспективе российская перевалка нефти через Новороссийск, Туапсе и другие каналы превратится в тоненький ручеек. К тому же прерывистый.

К слову, 11 декабря дроны СБУ впервые атаковали нефтедобывающую инфраструктуру России в Каспийском море. Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу имени Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".