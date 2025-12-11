Малюк посилює санкції проти Росії на морі, у повітрі та на суші, – експерт про нові удари СБУ

Служба безпеки України збільшує кількість ударів по ворогу у повітрі, на суші та на морі. "Санкції Малюка" лишаються найдієвішими з усіх, які були введені проти Росії.

Про це пише військовий експерт Олексій Копитько, передає 24 Канал.

Дивіться також Судно зазнало критичних пошкоджень: СБУ уразила в Чорному морі танкер тіньового флоту Росії

Що відомо?

За словами експерта, СБУ вдало працює у континентальному масштабі та стала однією з найкращих у світі.

Зокрема, днями видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про епічну операцію "Павутина". Олексій Копитько зауважив, що безпрецедентну шкоду, яку завдали стратегічній авіації Росії, забути важко. А СБУ стрімко піднімається у світовому рейтингу спецслужб.

Служба успішно діє проти значно більш ресурсного та сильного противника. Поєднує як органічні функції контррозвідки, так і нові ударні спроможності. Малюк "запроваджує санкції" обома руками. ЦСО "А" СБУ завдає вже хрестоматійних ударів БПЛА. А 13-те управління ДВКР працює морськими дронами SeaBaby,

– акцентує Копитько.

На думку експерта, нові удари СБУ по тіньовому флоту мають стратегічне значення. Він наголосив, що це не лише технологічні, а й організаційні та політичні новації, що змінюють ландшафт.

"СБУ, по суті, створила вилку: або ви розбираєтесь із "тіньовим флотом" адміністративними заходами, або "Південно-Кримський океан" буде закритий для нього нашими санкціями. Це — нова реальність", – вказав Копитько.

Він переконаний, що СБУ здатна виводити з ладу танкери швидше, аніж їх будуть будувати корейці та китайці. У перспективі російська перевалка нафти через Новоросійськ, Туапсе та інші канали перетвориться на тоненький струмочок. До того ж переривчастий.

До слова, 11 грудня дрони СБУ вперше атакували нафтовидобувну інфраструктуру Росії у Каспійському морі. Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".