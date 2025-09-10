Президент США Дональд Трамп способен действовать импульсивно. Иногда кажется, что он может принимать решения в зависимости от своего настроения.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что скоро должен состояться визит европейской делегации в США, где они якобы должны обсудить совместные санкции против России. Все это идет на фоне решения Федерального апелляционного суда, который подтвердил решение присяжных, что Трамп должен выплатить более 83 миллионов долларов по иску журналистки.

Будут ли усилены санкции против России?

Как отметил Фесенко, настроение Трампа – к сожалению, является весомым политическим фактором. Однако вряд ли это как-то повлияет на историю с санкциями против России.

Уже была информация, что европейская делегация встретится с министром финансов США Скотом Бессентом. Также Трамп дал политическое согласие на совместные действия.

Главное, чтобы он не изменил решение. Для нас важно, будет ли новый разговор между Трампом и Путиным и к чему он приведет. Или снова Трамп будет под "чарами" Путина? Или же он разозлится и ухудшит отношение к нему?

– отметил Фесенко.

Санкции против России: кратко