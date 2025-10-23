Комплексный удар: политолог ответил, как именно на Россию повлияют новые санкции США
- США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
- Дональд Трамп решил, что пришло время для санкций, хотя в России надеялись, что смогут долго им манипулировать.
Соединенные Штаты ввели санкционные ограничения против крупных российских нефтяных компаний. Среди них "Роснефть" и "Лукойл", которые приносят Кремлю больше всего средств.
Такое решение нельзя назвать неожиданным. Как заметил в эфире 24 Канала политолог Олег Лесной, эти корпорации точно просчитали для себя различные сценарии. Однако, скорее всего, думали, что Дональд Трампу не хватит для этого политической воли.
Как повлияют новые санкции на Россию?
Конечно, россияне считали, что могут долго обманывать Трампа и спокойно зарабатывать на нефти. Но президент США решил иначе. Он поддержал введение санкций и добавил, что время для них настало.
Я рассматриваю это действие как комплекс. Первое – это удар по окружению Путина, поскольку там видят, что "царь" слабый, он мешает им зарабатывать и жить спокойно,
– сказал политолог.
Вряд ли в Кремле возникнет бунт сразу после объявления санкций, но это будет работать в комплексе вместе с другими действиями. Например, Европа не останавливает санкционное давление, теперь к нему присоединились Соединенные Штаты.
К тому же не надо забывать о работе украинских военных, которые ежедневно поражали нефтегазовую промышленность врага. Влияние также имело решение наших европейских партнеров отказаться от определенных российских энергоресурсов.
У Трампа еще есть очень много рычагов. Главное, чтобы у него оставалось видение не будущего союза Соединенных Штатов и России против Китая, а видение того, что Америка должна оставаться самой мощной державой в мире,
– подчеркнул Олег Лесной.
Пока глава Белого дома к этому не готов. Он концентрирует вокруг себя очень много власти, а команда не может склонить его на другую сторону или как-то повлиять на решение.
Остается надеяться, что Соединенные Штаты дали сигнал всему миру обратить внимание на замороженные российские активы, а также наконец признать Россию государством-спонсором терроризма.
Какие последние решения по России принял Трамп?
- Впервые за время президентства Трампа в США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Всего в перечень вошла 31 компания, но очень весомыми являются ограничения против двух энергетических гигантов – "Роснефть" и "Лукойл". Дональд Трамп заявил, что "почувствовал, что время пришло".
- Кроме этого лидер США признал, что Владимир Путин обманывает его. По его словам, он имел много хороших разговоров с главой Кремля, но они ни к чему не приводили. Впрочем он верит, что Россия все-таки хочет прекращения войны.
- Трамп отложил встречу с Владимиром Путиным. Президент США сказал, что пока ее не целесообразно проводить, ведь результата переговоров нет. Однако она возможна в будущем.