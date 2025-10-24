Россия почувствует эффект санкций очень быстро: политолог ответил, зачем Дмитриев приехал в США
- Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США. Это произошло фактически после того, как Штаты объявили новые санкции.
- Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов отметил, что россияне не ожидали такого хода от Трампа.
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев уже прибыл в США. Это произошло почти сразу после того, как Трамп объявил о санкциях против России. Однако стоит заметить, что визит был запланирован заранее.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, в определенном смысле это можно назвать тревожным звоночком. Россияне осознали, что дела достаточно серьезные.
Что попытается сделать Россия?
Как отметил Несвитайлов, новые санкции еще не ударили Россию. Но они сработают значительно быстрее, чем другие ограничения. Там не нужно будет ждать эффект по полгода. Уже через 1-2 месяца они ударят по российской экономике.
Россияне испугались. Они не ожидали такого развития событий. И тут не самый лучший сигнал, что Дмитриев приезжает сейчас в США и будет общаться с Трампом. Как показала практика, когда на этом направлении работает Рубио, то ситуация складывается значительно лучше. Это мы увидели из его разговоров с Лавровым,
– сказал Несвитайлов.
Несмотря на это, Россия не имеет много чего предложить. Трамп сейчас заинтересован не в каких-то уступках со стороны Кремля. Он хочет полноценного урегулирования войны. Россия упустила тот момент, когда это было для них легким решением.
Штаты ввели санкции против России: кратко
- Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Это произошло впервые за время президентства Трампа.
- Ограничения будут действовать в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Если будет необходимо, то Штаты усилят санкции.
- Эксперты объяснили, как новые санкции ударят по России. Читайте подробнее в новом материале 24 Канала.