Росія відчує ефект санкцій дуже швидко: політолог відповів, навіщо Дмитрієв приїхав у США

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв вже прибув до США. Це сталося майже одразу після того, як Трамп оголосив про санкції проти Росії. Однак варто зауважити, що візит був запланований заздалегідь.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, в певному сенсі це можна назвати тривожним дзвіночком. Росіяни усвідомили, що справи досить серйозні.

До теми У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати, – генсек НАТО

Що спробує зробити Росія?

Як наголосив Несвітайлов, нові санкції ще не вдарили Росію. Але вони спрацюють значно швидше, ніж інші обмеження. Там не потрібно буде чекати ефект по пів року. Вже за 1-2 місяці вони вдарять по російській економіці.

Росіяни злякалися. Вони не очікували такого розвитку подій. І тут не найкращий сигнал, що Дмитрієв приїздить зараз до США і буде спілкуватися з Трампом. Як показала практика, коли на цьому напрямку працює Рубіо, то ситуація складається значно краще. Це ми побачили з його розмов з Лавровим,

– сказав Несвітайлов.

Попри це, Росія не має багато чого запропонувати. Трамп зараз зацікавлений не в якихось поступках з боку Кремля. Він хоче повноцінного врегулювання війни. Росія упустила той момент, коли це було для них легким рішенням.

Штати ввели санкції проти Росії: коротко