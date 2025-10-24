Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, в определенном смысле это можно назвать тревожным звоночком. Россияне осознали, что дела достаточно серьезные.

Что попытается сделать Россия?

Как отметил Несвитайлов, новые санкции еще не ударили Россию. Но они сработают значительно быстрее, чем другие ограничения. Там не нужно будет ждать эффект по полгода. Уже через 1-2 месяца они ударят по российской экономике.

Россияне испугались. Они не ожидали такого развития событий. И тут не самый лучший сигнал, что Дмитриев приезжает сейчас в США и будет общаться с Трампом. Как показала практика, когда на этом направлении работает Рубио, то ситуация складывается значительно лучше. Это мы увидели из его разговоров с Лавровым,

– сказал Несвитайлов.

Несмотря на это, Россия не имеет много чего предложить. Трамп сейчас заинтересован не в каких-то уступках со стороны Кремля. Он хочет полноценного урегулирования войны. Россия упустила тот момент, когда это было для них легким решением.

Штаты ввели санкции против России: кратко