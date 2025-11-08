Это известная российская тактика: аналитик ответил, использует ли Кремль санкции США в свою пользу

Администрация Дональда Трампа объявила о введении санкций против российских энергокомпаний. Они официально должны заработать с 20 ноября 2025 года. К тому времени россияне могут попытаться найти лазейки, чтобы максимально уменьшить влияние этих ограничений.

Российская нефтяная компания "Роснефть" является государственной, а "Лукойл" – частной. Приспешники Кремля вроде бы пытаются избавиться от активов последней, чтобы их не задели санкции, однако это может быть хитрым планом России. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что американцы очень внимательно будут следить за тем, к кому переходит собственность активов "Лукойла".

Как США будут следить за соблюдением санкций против России?

Олег Рыбачук отметил, что "Лукойл" объявил, что будет продавать все свои западные активы.

Это известная российская "тема", когда они называют что-то условно "Лукойл Германия", а на самом деле это "Лукойл Россия". Под разными названиями скрываются настоящие акционеры (россияне, которым выгодна добыча нефти – 24 Канал),

– сказал он.

Однако, по мнению Рыбачука, американские спецслужбы, учитывая то, что это американские санкции, точно не позволят России или окружению Путина сохранить влияние на нефтедобычу через подставные компании.

Важно! Министерство финансов США назвало швейцарскую компанию Gunvor швейцарскую компанию Gunvor "марионеткой Кремля", после чего она отозвала свое предложение о покупке международных активов российского "Лукойла". В Вашингтоне заявили, что никогда не одобрят сделку с компанией, связанной с Путиным.

Именно поэтому к продаже активов "Лукойла" будет большое внимание со стороны Соединенных Штатов Америки. Там, вероятно, будут следить и анализировать кандидатуру каждого покупателя, чтобы санкции против российских энергоресурсов были действительно действенными.

Что известно о санкциях США против России?